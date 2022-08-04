عاجل.. مجلس الوزراء: بدء موسم العمرة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2640 لسنة 2022، بشأن ضوابط ومحددات موسم العمرة للعام الهجرى 1444 هجرية.

وتمت الموافقة على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات وفقاً لقانون «بوابة العمرة»، لتسجيل شركات السياحة لبدء موسم العمرة، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.