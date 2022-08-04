رئيس التحرير

أحمد الخطيب

عاجل.. مجلس الوزراء: بدء موسم العمرة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل

كتب:

محمد مجدي
05:37 م | الخميس 04 أغسطس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2640 لسنة 2022، بشأن ضوابط ومحددات موسم العمرة للعام الهجرى 1444 هجرية.

وتمت الموافقة على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات وفقاً لقانون «بوابة العمرة»، لتسجيل شركات السياحة لبدء موسم العمرة، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

اقرأ المزيد:

«غرفة السياحة» تطلب آراء شركاتها حول موسم العمرة الجديد بحد أقصى الأحد

السعودية تعلن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة تزامنا مع موسم العمرة

«شركات السياحة»: بدء موسم العمرة اليوم.. والمصريون لن يسافروا أول العام

أخبار العمرة 2022.. السعودية تبدأ في استقبال معتمري العالم السبت المقبل
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.