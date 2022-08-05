شركات السياحة: قرار انطلاق موسم العمرة في أكتوبر ضربة قوية لـ«السماسرة»

أشادت شركات السياحة المصرية، بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس، والخاص بفتح موسم العمرة بدايًة من شهر أكتوبر المقبل.

وقال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والنائب السابق لرئيس الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ فتح باب العمرة بدايًة من أكتوبر أمام المصريين لأداء عمرة المولد النبوى، جاء للمرة الأولى منذ 6 سنوات، لافتًا إلى أن القرار يستقطب الراغبين فى أداء عمرة المولد النبوى إلى البوابة الإلكترونية للعمرة.

البوابة المصرية للعمرة

ولفت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى ضرورة الحصول على أكبر عدد ممكن من تأشيرات العمرة خلال موسم العمرة الجديد وذلك حتى يتم القضاء نهائيًا على ظاهرة تسرب المواطنين بعيدا عن البوابة الإلكترونية للعمرة، باستخدام طرق أخرى تُضيع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات وتنعش عمل السماسرة ويُعرّض المواطنين للنصب.

ضرورة زيادة عدد تأشيرات العمرة

وأشار إلى أن زيادة عدد تأشيرات العمرة خلال موسم العمرة الجديد سيؤدي إلى خفض أسعار برامج العمرة، كما سيقضي على ظاهرة السماسرة والوسطاء الذين ينشطون حاليا في تنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون استنادا إلى قيام السلطات السعودية بإصدار تأشيرة مباشرة دون الحاجة لشركة سياحة.

وأوضح «باسل»، أن شركات السياحة المصرية ستبدأ فور إعلان وزارة السياحة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة خلال الشهر الجاري، في توثيق عقود وكالة العمرة، لافتًا إلى أن أسعار برامج عمرة المولد النبوى لم تتحدد حتى الآن، انتظارا للإعلان عن عدد تأشيرات العمرة خلال الموسم الجديد.