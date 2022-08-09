النائب محمد حلاوة : توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة نقلة كبرى فى الصناعة المصرية

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، ستؤدى إلى نقلة كبرى فى الصناعة المصرية، من خلال تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد باستغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة، وقدرة أكبر على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس السيسي بدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة تفتح الباب واسعا لنمو القطاع الخاص المصرى وجذب استثمارات خارجية جديدة، وبناء شراكات كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومى فى المشروعات التنموية الكبرى ومنها مشروعات الرى الحديث والسيارات والأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية.

توفير فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد ومواجهة الأزمات العالمية

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، يطلق العنان لنمو القطاع الخاص المصرى واكتساب خبرات كبيرة فى إدارة المشروعات الكبرى، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية، بما يعزز توفير فرص العمل الجديدة للشباب سنويا، وأوضح النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قطعت شوطا مهما على مسار توطين الصناعة وتحديث التكنولوجيا المستخدمة والدخول إلى مجالات تصنيع لم تكن موجودة فى مصر فى السابق، وهناك تجارب ناجحة يجرى البناء عليها وتعظيمها، مثل جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري. وأضاف النائب محمد حلاوة أن هناك مجالات عديدة يجرى العمل على زيادة المكون الإنتاجى المصرى فيها وفتح خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتعاونة على صعيد تأهيل الكوادر المصرية وتوطين التكنولوجيا مثل مجالات الذكاء الاصطناعى ورقائق الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والهواتف، مشيرا إلى أن من بين تلك المشروعات أيضا ، جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات، بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

واعتبر النائب محمد حلاوة أن الجامعات التكنولوجية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تسهم بتخريج كوادر مطلوبة فى سوق العمل الجديد وقادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة فى الصناعات المتقدمة وهو ما ينعكس إجمالا على الاقتصاد المصرى فى صورة منتجات صناعية أو صناعات مغذية لخطوط الإنتاج أو مستلزمات إنتاج كنا نستوردها فى السابق.