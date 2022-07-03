النائب محمد حلاوة: محاولات التقليل من إنجازات الدولة المصرية وراءها الإخوان..لا تصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.. نعيش واقعا مزدهرا.. والقول بأن الأزمة العالمية تخص الاقتصاد المصرى كذب وافتراء

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن هناك محاولات خبيثة للتقليل من كافة الإنجازات الناجحة للدولة المصرية خلال السنوات الثمانية الماضية ، وهذه المحاولات وراءها جماعة الإخوان الإرهابية والطابور الخامس فى الداخل ، الذين يسعون إلى نشر الشائعات والأخبار الكاذبة كجزء من حرب نفسية ضد المصريين وهو عمل منظم الهدف منه النيل من إنجازات الدولة المصرية

وأكد النائب محمد حلاوة ، أنه لا مجال للتصالح مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ولا مع من حملوا السلاح ضد الجيش والشرطة وتلوثت أيديهم بدماء المصريين ، فكيف يمكن أن يقبل المصريون التصالح مع قتلة أرادوا تخريب البلاد وهدم الدولة وإثارة الحرب الأهلية وتفجير المنشآت والاعتداء على الممتلكات الخاصة

وأضاف النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية تعيش حاليا واقعا مزدهرا على كافة المجالات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعلينا أن نكون متفائلين بالمستقبل الذى يحمل الكثير من الخير ، ويكفى أن نتطلع إلى ما تحقق خلال السنوات الثمانية الماضية رغم الأزمات العالمية لنعرف أن القادم أفضل

وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، الأزمة الاقتصادية الحالية أزمة عالمية نتيجة توابع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم الكبرى ، ومحاولة القول بأنها أزمة تخص الاقتصاد المصرى الداخلى كذب وافتراء ولدى الدولة المصرية الكثير من الخطط التى تهدف لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

وأوضح النائب محمد حلاوة ، أن استعراض الإنجازات المتحققة خلال السنوات الثمانية الماضية يستغرق ساعات طويلة من السرد ، وعلينا أن نتذكر كيف كانت الدولة المصرية ومؤسساتها فى 2014 وما هى عليه الآن ، بدءا من تثبيت مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة ومكافحة الإرهاب الخبيث وزيادة الاستثمارات والصادرات المصرية إلى مستويات غير مسبوقة ، وإجراء الإصلاح الاقتصادى الشامل ، وتحقيق نقلات كبرى على مستوى الطاقة والصناعة والخدمات والزراعة والاتصالات

وشدد النائب محمد حلاوة على أن من أهم الإنجازات المتحققة خلال السنوات الثمانية الماضية ، هو بناء وعى المصريين الذين لم يعودوا قابلين للتأثر بالشائعات ولا بالأخبار الكاذبة ولا بحروب الجيلين الرابع والخامس التى تستهدف إلى هدم استقرار المجتمعات ونشر الفوضى وإثارة مكونات وفئات المجتمعات ضد بعضهم البعض، مشيرا إلى أن المصريين الآن يلتفون حول قيادتهم السياسية ويسعون وراء هدف واحد بناء دولتهم القوية القادرة على الوصول للمكانة التى تستحقها