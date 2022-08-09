متحدث «الكهرباء»: ترشيد الاستهلاك لا يعني وجود عجز بالتيار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نسبة الاستهلاك الكهربائي تزيد كلما قلت درجات حرارة أجهزة التكييف، مشددًا على ضرورة صيانة أجهزة التكييف في إطار ترشيد الاستهلاك، كما أن إعلان الحكومة عن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يعني أن هناك عجز في الكهرباء، موضحًا أن مباني الشركة القابضة والوزارة بها خلايا شمسية أعلى الأسطح، وهذا له بعد بيئي جيد جدا، فضلًا عن أن قرار تقليل الإنارة بالمباني الحكومية يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

الإنارة لا تستهلك نسبة قليلة من استهلاك الكهرباء

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، ويعرض على شاشة «الحياة»، أن الإنارة لا تستهلك نسبة قليلة من استهلاك الكهرباء، حتى مع استخدام لمبات الليد، وكذلك ترشيد استهلاك التكييفات، «عندنا احتياطي محترم ولكن من أجل تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المورد الخاص بنا وهو الغاز الطبيعي، فضلًا عن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتماد على الوحدات الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للوقود».

ترشيد استهلاك الكهرباء يعني تقليل استخدام الغاز الطبيعي

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اتجاه الحكومة لترشيد الاستهلاك، وتصدير الغاز الطبيعي، يضع على عاتق المواطنين مسؤولية كبيرة في الترشيد، «الترشيد مش معناه أننا مش نستخدم كهرباء»، فترشيد استهلاك الكهرباء يعني تقليل استخدام الغاز الطبيعي، ومن ثم يتم تصديره ليوفر عملة صعبة للدولة، مناشدًا بضرورة ضبط التكييف على درجة حرارة أكثر من 25، وصيانته بصفة دورية وعدم استعماله طوال اليوم، ويجب ترشيد الكهرباء في المنازل على غرار ما تقوم به الحكومة في المؤسسات الحكومية.