خبير: الدولة تتحمل ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء عالميا بدلا من المواطن

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الدول تبحث عن أفضل الطرق لتوفير احتياجات مواطنيها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتابع تطورات ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى الدولي، وتضع عدة سيناريوهات للتغلب على الأزمة خلال الفترة المقبلة، مع طرح بدائل.

مصر من الدول المهمة في تسييل الغاز

وأوضح «إبراهيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر أصبحت من الدول المهمة في تسييل الغاز وموردا اقتصاديا مهما لـ مصادر الطاقة، لافتا إلى أهمية الاستمرارية في البحث عن مصادر بديلة بشكل مستمر.

وذكر أستاذ التمويل، أن الدولة تعمل على تخفيف الحمل على المواطن، ولا تلجأ لرفع أسعار الكهرباء بشكل كبير رغم ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، وهو تحد كبير تعمل على مواجهته الحكومة المصرية حاليا.

تخفيف الطلب على النقد الأجنبي

وأشار الدكتور هشام إبراهيم، إلى أن تخفيف الطلب على النقد الأجنبي ومحاولة زيادة موارده من أهم خطط الدولة المصرية، مؤكدا أن أفضل موارد النقد الأجنبي حاليا هو زيادة ما يتم تصديره من الغاز الطبيعي، مضيفا أن الدولة تعمل على محاولة تقليص الطلب على النقد الأجنبي من خلال ترتيب الأولويات.

وأكد أستاذ التمويل، أن الدول ترتب أولوياتها بشكل عام لتحمل الصدمات والحصول على فرص تنطلق من خلالها للمستقبل في حال تخلصها من تهديدات النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحرك في كل الاتجاهات ولديها منهج للتعامل مع ما يحدث على المتسوى الخارجي، والحكومة تسعى لتخفيف الضغوط على المواطن وتحافظ على المؤشرات الاقتصادية وتتحمل الجزء الأكبر من التكلفة دون تحميل المواطن.