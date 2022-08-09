6 قرارات حكومية لترشيد الكهرباء.. يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الحكومة تبدأ في ترشيد الكهرباء عبر عدة إجراءات يبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل، وذلك بهدف توفير الغاز المستهلك في توليد الكهرباء لتصديره، وبالتالي الحصول على العملة الصعبة.

قرارات رئيس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء

وجاء توجيهات رئيس الوزراء كالتالي:

1- ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية فيما عدا الأماكن شديد الحساسية والحيوية،

2- إطفاء إنارة المباني الخارجية الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

3- تخفيض إنارة الشوارع بالتنسيق مع المحافظات.

4- تخفيض إنارة ميدان التحرير.

5- التنسيق مع المولات والمحلات في استخدام الانارة وألا يكون الكييف المركزي أقل من 25 درجة.

6- التنسيق مع الأندية والاستادات لترشيد الإضاءة، حيث أوضح رئيس الوزراء أنّه جرى التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لوضع خطة لترشيد الكهرباء في المنشآت الرياضية، بوقف الإنارة في الاستادات والنوادي الضخمة بعد انتهاء مواعيد العمل، منوها إلى أنّ القرار لا يشمل الحدائق والأنشطة الاجتماعية في النوادي.

سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات

يذكر أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الدولة تدعم الكهرباء بشكل كبير، وكان نحو 60% من إنتاج الغاز يستخدم في توليدها، موضحا أن سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات، أما إذا تم التصدير يكون 30 دولارا.

وأوضح أنّ 109 قروش هي قيمة تكلفة الكيلو وات في الساعة، والشرائح الـ4 التي يتم التسعير عليها من الشرائح الدنيا من المواطنين تبدأ من 48 قرشا وحتى أقل من جنيه، ما يعني أنّ الكهرباء ستكون بنصف قيمتها على الحكومة وكل هذا تتحمله الدولة عن المواطن.