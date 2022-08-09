رئيسة مجلس النواب الأمريكي بعد مداهمة منتجع ترامب: «لا أحد فوق القانون»

عقب مهاجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع مالارجو المملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا وتفتيشه، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن سلطات إنفاذ القانون لديها مبرر للقيام بهذا العمل.

وأضافت بيلوسي، أنها لا تملك أي معلومات داخلية عن المداهمة، لكنها تتوقع أن يكون لدى السلطات أسباب للقيام بذلك، وذلك بحسب شبكة فوكس نيوز.

لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة

وخلال تصريحاتها لبرنامج مورنينج جو على قناة إم إس إن بي سي، قالت بيلوسي: «كل ما أعرفه عن ذلك ليس سرا، لقد فوجئت برنين هاتفي الليلة الماضية لإعلامي بالخبر، لذلك ليس لديَّ الكثير لأقوله باستثناء أنه لإجراء زيارة من هذا القبيل، فأنت بحاجة إلى مذكرة قضائية، وللحصول على المذكرة تحتاج إلى تبرير، وهذا يعني أنه لا أحد فوق القانون لا رئيس ولا رئيس سابق في الولايات المتحدة».

وتابعت بيلوسي: «كل المعلومات سوف تصلنا بمرور الوقت، لكن ليس لدي أي علم بذلك، وأعلم أنه كانت هناك أحاديث بشكل أكثر من الثرثرة حول الوثائق الرئاسية وكيف يجب الحفاظ عليها للتاريخ، لكن دعونا نرى، وأنا لا أعلم سبب المداهمة على وجه التحديد».

ترامب ينتقد المداهمة

وانتقد الحزب الجمهوري ما أسماه بـ«تسليح» وزارة العدل بعد هجوم مالارجو، بينما قال ترامب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم منتجعه، مضيفا أن المنشأة كانت تحت الحصار.

وقال ترامب: «لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق لرئيس الولايات المتحدة من قبل، فبعد العمل والتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، لم تكن هذه المداهمة المفاجئة على منزلي ضرورية أو مناسبة، إنه سوء سلوك من جانب الادعاء، وتسليح نظام العدالة، وهجوم من جانب الديموقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدونني أن أترشح للرئاسة في عام 2024، لا سيما استنادًا إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، ويفعلون أي شيء بالمثل لوقف الجمهوريين والمحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة».