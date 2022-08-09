تعطل خدمات تويتر لآلاف المستخدمين حول العالم

توقفت خدمات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في جميع أنحاء العالم، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 9 أغسطس الحالي بحسب موقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» مساء اليوم.

وقالت وكالة «رويترز» إنه وفقاً لما ذكره موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 32 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي.

ندرس الوضع حاليا

وأضافت «رويتزر» أن شركة تويتر عقبت على أسئلتها حول انقطاع الخدمات في تعقيب أرسل بالبريد الإلكتروني «ندرس الوضع حاليا وسنعود إليكم بالرد في أسرع وقت ممكن».

وأشارت «رويترز» إلى أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» تعاني في ظل خوض نزاع قانوني مع رئيس شركة تسلا «NASDAQ:TSLA» إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو، حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.