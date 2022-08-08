اختراق 4.5 مليون حساب على تويتر.. وعرض البيانات للبيع بـ30 ألف دولار

ثغرة أمنية تعرض لها التطبيق الأشهر عالميا تويتر، أثرت بشكل كبير على مستخدميه، وسمحت بمعرفة أسماء الحسابات المرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، وفقا لما أعلنه موقع theverge، المتخصص في التقنية، حيث تعرض أكثر من 5.4 مليون حساب للاختراق، ثم حاول القراصنة بيع المعلومات على منتدى قراصنة مقابل 30 ألف دولار.

وبحسب التقرير، فإنّ موقع Twitter أكد أنّ ثغرة أمنية سمحت لقراصنة بمعرفة أسماء الحسابات المرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف معينة، حيث شملت حسابات عدد من المشاهير.

ثغرة أمنية

وتابع التقرير، أنّ منصة تويتر صححت المشكلة في يناير بعد تلقي تقرير من خلال برنامج مكافأة الأخطاء، لكن أحد المتسللين استغل الخلل قبل أن يعرف Twitter به، وظلت الثغرة الأمنية التي نشأت عن تحديث النظام الأساسي لرمزها في يونيو 2021 دون أن يلاحظها أحد حتى وقت سابق من هذا العام، واستغل القراصنة الثغرة، لكن تويتر ذكر أنّه ليس لديه دليل يشير إلى أنّ شخصًا ما قد استغل الثغرة الأمنية في وقت اكتشافها.

تويتر يؤكد اختراق بيانات المستخدمين

وأشار تقرير الشهر الماضي من Bleeping Computer إلى غير ذلك، وكشف عن أنّ أحد المتسللين تمكن من استغلال الثغرة الأمنية أثناء، وبحسب ما ورد جمع المخترق قاعدة بيانات تضم أكثر من 5.4 مليون حساب من خلال الاستفادة من الخلل، ثم حاول بيع المعلومات على منتدى قراصنة مقابل 30 ألف دولار، بعد تحليل البيانات المنشورة على المنتدى ، أكد موقع تويتر أن بيانات المستخدم الخاصة به قد تم اختراقها.

ولا يزال من غير الواضح عدد المستخدمين الذين تأثروا بالفعل، ولا يبدو أنّ Twitter يعرف أيضًا، بينما يقول Twitter إنّه يخطط لإعلام المستخدمين المتأثرين، وأنّه ليس قادرًا على تأكيد كل حساب من المحتمل أن يتأثر.

وينصح Twitter أي شخص مهتم بحساباته السرية بتمكين المصادقة الثنائية، إضافة إلى إرفاق عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف غير معروف للجمهور بالحساب الذي لا يريدون الارتباط به.