إيلون ماسك يضع شرطا لشراء «تويتر»: تحليل عينة عشوائية من حسابات التطبيق

أعلن إيلون ماسك، مالك شركة تيسلا، اليوم، أنه قد يُكمل صفقة شراء الشركة المالكة لتطبيق التغريدات الشهير «تويتر»، ولكن بعد تنفيذ شرط خاص به، وهو أن تأخذ الشركة عينة عشوائية عبارة عن 100 حساب على التطبيق، وتثبت أنها حسابات حقيقية غير وهمية.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة أنباء رويترز، عقب تغريدة نشرها «ماسك»، قال فيها إنه موافق على إتمام صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، في حالة تنفيذ الشرط، لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية زائفة فعليًا، فلن يحدث ذلك.

إيلون ماسك يتهم تويتر بخداعه

وتساءل إيلون ماسك مع أحد المستخدمين حول إمكانية قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في التحقيق حول عدة شكوك حول بيانات شركة تويتر الخاصة حول المستخدمين، وقالا: لماذا لا يتم اتخاذ القرار بالتحقيق حتى الآن؟ وبالرغم من هذه التغريدات إلا أن الشركة المالكة للتطبيق لم ترد على أي من هذه الاتهامات وامتنعت عن التعليق.

كان «ماسك» في تغريدات وتصريحات سابقة، أنه تعرض للخداع من الشركة المالكة للتطبيق، للتوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلا أن الشركة نفت كل هذه الأقوال.

وقالت تويتر في إفصاح صدر الخميس الماضي، إن هذه الرواية غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو.