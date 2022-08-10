سوهاج تطلق مبادرة لمواجهة تغير المناخ بـ60 ألف شجرة.. «أحلى وهي خضرة»

تبذل الدولة المصرية جهودا مكثفة لمواجهة التغيرات المناخية، التي تهدد جميع الدول دون استثناء ومنها مصر، والتصدي لها عبر استخدام وسائل بديلة للطاقة.

مبادرة «أحلى وهي خضرة»

وكانت محافظة سوهاج، أطلقت مبادرة «أحلى وهي خضرة»، بهدف تشجير القرى والمراكز في جميع أنحاء المحافظة، حيث بلغ عدد الأشجار التي تمت زراعتها في الشوارع والطرق الرئيسية، نحو 60 ألف شجرة، تنوعت بين معمرة ومثمرة.

ولقيت المبادرة استحسانا كبيرا من قبل أهالي سوهاج، حيث زرعت الأشجار في الشوارع، والطرق الرئيسية، ومحيط المدارس، على جوانب الترع، ومراكز الشباب، ومداخل القرى المدن، وذلك لمواجهة ما يشهده العالم من تغيرات المناخ، حيث أصبح لزاما المواجهة والتصدي، عبر تعويض المتهالك والفاقد من الأشجار التي سقطت وتمت إزالتها.

زراعة الأشجار في 14 مركزا

وزرعت المبادرة الأشجار، في مراكز: طما، طهطا، المراغة، جهينة، ساقلته، أخميم، سوهاج، حي غرب، حي شرق، حي الكوثر، المنشاة، جرجا، البلينا، ودار السلام.

وقال أشرف بكري، منسق منصة المحافظة للتغيرات المناخية، إنّه جرى تنفيذ الكثير من اللقاءات التوعوية عن التغيرات المناخية، بالتعاون مع العديد من الجمعيات والمديريات، والمدارس، وتوعية الأطفال والسيدات، ودورهم في الحفاظ على البيئة.