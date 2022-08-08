جهود التحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة شبح التغيرات المناخية في مصر

عدد من الاجتماعات الهامة عقدتها الحكومة خلال الأيام الأخيرة لبحث سبل التحول للطاقة النظيفة والمتجددة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الخطط الوطنية الرامية لزيادة حصة الطاقة المتجددة وتنويع مصادر إمدادات الكهرباء والطاقة وتوطيد صناعة أجهزة التحليل الكهربائي المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وخطط إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار الاستراتيجيات المصرية التي تطمح لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42%، بحلول عام 2035.

إجمالي انتاج الكهرباء في مصر

وطبقا لإحصائيات وزارة الكهرباء، تضمنت مسارات الطاقة الجديدة في مصر الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي جذبت اهتمام شركات القطاع الخاصة والخبرة الأجنبية.

وفي مجال إنتاج الكهرباء وصلت القدرات في الشبكة القومية للكهرباء إلى 60 ألف ميجاوات، في حين بلغت أقصى أحمال الكهرباء في فصل الصيف 34 ألفًا و400 ميجاوات، أي أن الدولة لديها احتياطي آمن من الكهرباء وهو ما سمح لمصر بتصدير فائض إنتاجها من الكهرباء وعقد المزيد من صفقات الربط الكهربائي مع دول الجوار،

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بلغ حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الكهرباء خلال خطة العام المالي 2021-2022، نحو 43 مليار جنيه.

وتشمل أهم مستهدفات قطاع الكهرباء المصري، زيادة إنتاج القطاع هذا العام إلى 180 مليار جنيه مقابل نحو 168 مليار جنيه في العام الماضي.

إجمالي إنتاج البترول في مصر

ولجأت مصر لتنويع مصادر الطاقة، ما سمح بتوفير الطاقة اللازمة لخطط التنمية كما سمح بأن تتحول مصر إلى مركز لتصدير الطاقة وتعمل مصر على ضبط مزيج الطاقة بحيث تتم المواءمة بين احتياجات التنمية والحفاظ على البيئة وبلغ إنتاج البترول نحو 616 ألف برميل يوميا.

وفي العام التالي، أي عام 1987، قفز إنتاج النفط بمصر إلى 907 آلاف برميل يوميًا، ثم تذبذب في هذا النطاق قليلًا حتى وصل إلى 924 ألف برميل يوميًا عام 1995، وهو أعلى معدل سجله إنتاج النفط في تاريخ البلاد.

ومنذ ذاك التاريخ، اتبع إنتاج النفط بمصر منحنى نزول حتى وصل إلى مستوى 616 ألف برميل يوميًا بانخفاض 5.7% عن مستويات إنتاج النفط خلال العام السابق له، كما تشير الإحصاءات