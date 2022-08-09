«الزراعة»: تأثيرات التغيرات المناخية أصعب من الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، إن تغير المناخ من وجهة النظر العلمية له تأثيرات مثلها مثل تأثيرات الأزمات السياسية والحروب بين الدول وتعادل 100 ضعف تأثيرات الحروب، بل يعتبر تغير المناخ أخطر من الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن التغيرات المناخية لها تأثيرات مستمرة وبطيئة وهو ما يجعل البشر لا يلتفتون إليها بشكل مباشر.

التغيرات المناخية الخاصة بارتفاعات الحرارة

وأوضح «فهيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التغيرات المناخية الخاصة بارتفاعات الحرارة في مصر لا زالت في المرحلة المتوسطة مقارنة بأوروبا التي تتعرض لموجة ارتفاع عنيفة في درجات الحرارة، ولندن أعلنت حالة الطوارئ للسيطرة على الحرائق والأزمات التي نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن فصل الصيف هذا العام كان أقل ارتفاعا في درجات الحرارة عن الـ10 سنوات الماضية بالرغم من ارتفاع مستوى الرطوبة.

درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على النباتات

وأشار الدكتور محمد فهيم، إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على النباتات بشكل سلبي وخاصة المحاصيل الصيفية التي لها مراحل عمرية تتطلب درجات حرارة متنزنة لإتمام المراحل بشكل طبيعي، وتسبب درجات الحرارة المرتفعة في إفراز هرمونات في النبات، وبالتالي تسريع في الهدر، موجها النصيحة للمزارعين بتقليل فترات الري، والرش ببعض المركبات التي تزود امتصاص النبات للماء، واتخاذ الإجراءات قبل بدء الموجة الحارة بوقت كافي.