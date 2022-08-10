مدير مهرجان المانجو في الإسماعيلية: هنروج للمحصول وننشط السياحة

قال أحمد شجيع، مدير مهرجان المانجو الأول، الذي تعمل الإسماعيلية على تدشينه خلال أسبوع، إنّ تنشيط السياحة والترويج لمحصول المانجو خارج البلاد، هدف المهرجان الأول.

واضاف شجيع لـ«الوطن»، أنّ فكرة مهرجان المانجو بدأت منذ عام 2019 محليا داخل مصر، لاستقطاب عدد من المواطنين لمزارع الإسماعيلية وبدء تنفيذ الفكرة.

مبادرة لتنشيط السياحة

وأوضح شجيع، أنّه تقدم بمبادرة لتنشيط السياحة المصرية بعنوان «سياحة المانجو»، وتمت الموافقة عليها من قبل محافظ الإسماعيلية، لتنظيمها بشكل رسمي في صورة مهرجان ينطلق هذا العام، متابعا: «أنا زرت 60 دولة، وشوفت مهرجانات كتير سواء في الشوارع أو الحدائق المفتوحة، ومن هنا جتلي فكرة مهرجان المانجو».

واضاف أنّ محصول المانجو في الإسماعيلية، من أجود وأفضل أنواع المحاصيل حول العالم، خاصة المانجو العويس والسكري، لما يتميزان به عن باقي الأصناف حول العالم، متابعا: «كان لازم نعمل حاجة ترتبط بهذا النوع من المحاصيل ونروج لها ونسوق لها برا».

شجيع: وجهنا الدعوة لـ25 سفارة

وتابع أنّ الأعوام الماضية، شهدت مشاركة 9 دول في مهرجان الإسماعيلية، رغم عدم وجود أي دعوات رسمية السفارات والقنصليات، موضحا أنّ المهرجان وجّه الدعوة لـ25 سفيرا وقنصلا لتنشيط السياحة واستقطاب المستثمرين لمحصول المانجو بهدف التنشيط السياحي والتجاري للمحافظة الساحلية.