«الغرف التجارية»: تراجع أسعار الفاكهة.. وتوقعات بانخفاض جديد في المانجو

تواصل أسعار الفاكهة في مصر التراجع مع بداية الأسبوع الجاري، وفقا للمعلن على الشاشات الإلكترونية للغرفة التجارية للخضروات والفاكهة، وكذلك الأسعار السائدة بالأسواق.

«السني»: أسعار الفاكهة تواصل الانخفاض في مصر

من جانبه، قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، إنّ أسعار الفاكهة تواصل الانخفاض في الأسواق المحلية بالنسبة للأنواع المنتجة بالمزارع المصرية، من التفاح البلدي والتلاجات العادي والعنب بأشكاله وألوانه والذي يزيد عن 17 صنفا.

سعر كيلو المانجو ينتظر مزيد من الانخفاض لقرب موسمها

وأضاف السني لـ«الوطن»، أنّ أسعار المانجو خلال الموسم الصيفي الحالي رخيصة مقارنةً بالمواسم الماضية، متوقعا أن تواصل الانخفاض، وكذلك سعر البطيخ الذي يعد أكثر الفواكه رخصا بالسوق المصري.

وفرة الإنتاج سبب رئيسي في تراجع الأسعار

وأرجع رئيس الشعبة تراجع أسعار الفاكهة، أنّ أي صنف أو نوع فاكهة ينخفض سعرها في موسمها، إلى جانب زيادة الإنتاج بمزارع وجناين الفاكهة، قائلا: «الشجر كله طارح بالكامل وبوفرة».

سعر كيلو المانجو البلدي بـ7 جنيهات

ووفقا لأسعار الفاكهة اليوم الإثنين، 8 أغسطس 2022، بسوق العبور، أحد أكبر أسواق الجملة المحلية، تراجعت أسعار الفاكهة ليتراوح سعر كيلو المانجو البلدي بين 7 إلى 10 جنيهات، مقابل أسعار ما بين 30 إلى 50 جنيهًا لـ«الفص»، و16 إلى 18 جنيها لـ«الصديقة»، أما كيلو المانجو السكري فيتراوح سعره بين 12 لـ18 جنيها، و«السنارة» بين 12 لـ16 جنيها.

أسعار البطيخ في مصر.. الحبة بـ10 جنيهات بالعبور

أما بالنسبة لأسعار البطيخ في مصر، فيتراوح سعره لوزن 3 إلى 10 كيلو بين 10 إلى 35 جنيهًا، فيما وصل سعر البرقوق السكري إلى 22 جنيهًا، والتفاح البلدي يترواح بين 5 إلى 11 جنيها للكيلو.

سعر العنب البناتي 4,5 جنيها للكيلو

ووصل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر بين 4,5 إلى 7,5 جنيه، أما العنب الأحمر فيباع عند نفس المستوى السعري تقريبا، وسجل سعر كيلو الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، أما كيلو الشمام فبلغ سعره 3 لـ4 جنيهات.