أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس 4-8-2022.. تبدأ بـ8 جنيهات

الفاكهة الصيفية عامل جذب مهم لجميع المواطنين، خاصة أنّها متنوعة الأشكال والألوان، وتخفف الشعور بحدة درجات الحرارة المختلفة، ويعتبر البحث عن أسعار الفاكهة بشكل يومي مثار بحث دائم من جانب سيدات البيوت، خاصة أسعار المانجو، إذ إنّها أكثر أنواع الفاكهة الصيفية التي تشهد إقبالا على شرائها.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقراء من خدمات أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس من عام 2022، التي جاءت كما يلي:

أسعار المانجو فى سوق العبور

وتراوحت أسعار المانجو البلدي في سوق العبور من 8 إلى 10 جنيهات، ومن نوع الفص من 30 إلى 50 جنيهًا، ومن نوع صديقة من 16 إلى 20 جنيهًا، والسكري من 15 إلى 20 جنيهًا، والسنارة بين 12 إلى 16 جنيهًا، والعويس بين 20 و40 جنيهًا، والزبدية من 12 إلى 14 جنيهًا، وفونس من 15 لـ20 جنيها، والهندي من 15 لـ18 جنيها، وبيض العجل من 12 لـ16 جنيها للكيلو، ودبشة من 12 لـ15 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وصل اليوم سعر التفاح الأحمر إلى 28 جنيهًا، ومن النوع البلدي بين 10 و12 جنيهًا، والنوع المستورد الأخضر نحو 55 جنيهًا، وسجلت حبة جوز الهند بين 22 و26 جنيهًا، واستقر سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا، وسعر الأناناس 45 جنيهًا، بينما الموز المستورد نحو 30 جنيهًا، ومن النوع البلدي 10 جنيهات، أما العنب الأسود فتراوح بين 15 لـ20 جنيهًا.