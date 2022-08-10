كرم جبر: الإعلام مهنة مقدسة وعظيمة.. ونهدف لحماية الرأي العام

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه اتصل بالمسؤول عن أحد القنوات الخاصة، بعدما عرف أن شخصية ما ستقدم أحد البرامج، مشيرًا إلى أنه خيره بين وقف البرنامج لمخالفته للأكواد الإعلامية، وتسببه في ضجة للرأي العام، مشيدًا بتجاوبه وايقافه البرنامج والبرمو، وإرسال اعتذار رسمي للمجلس، مؤكدا خلاله عدم قصدهم إثارة الرأي العام.

وأكد «جبر» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن المجلس يهدف لحماية الرأي العام، مشددا على أنها «مش زفة رأي عام ولكن فيه اعتبارات موضوعية وحقيقية»

لسه قدامنا مشوار طويل جدًا

وانتقد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفكير البعض عن الإعلام، مؤكدا أن «الإعلام ده مهنة مقدسة وعظيمة، والإعلامي ده سفير فوق العادة.. ولسه قدامنا مشوار طويل جدًا لأن فيه أشياء محتاجة تتنظم بشكل قانوني».

كما انتقد الكاتب الصحفي الإعلانات الطبية والبرامج التي تقدم إعلانات للأدوية والأعشاب، مشيرًا إلى أن هناك تشريع يجرى اعداده حاليًا؛ إذ أنه لن يستطيع التدخل إلا بتنفيذ القانون لحماية الإعلام وتنظيمه.

التدخل سيكون بالقانون

وشدد الكاتب الصحفي كرم جبر، على أن التدخل في ذلك يكون بالقانون، مؤكدًا أنهم يتفاوضوا مع الجهات المعنية لإجراء مباحثات طويلة مع نقابات الأطباء والصيادلة ومجلس الوزراء، لخروج قانون يحد من ظاهرة التضليل بالاعلانات، منوها إلى أن هذا القانون سيلزم أن يكون أي منتج طبي يتم الإعلان عنه، حاصل على تراخيص من الجهة المختصة.