كرم جبر: قمة جدة تمهد الأجواء للقمة العربية.. ويوجد اتفاق على القضايا الأساسية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه مضى عصر أن تدخل الدول العربية حظيرة معسكر أو دولة أو كتلة بعينها، وإنما الدول العربية تتعامل بعقلانية شديدة جدا مع المعطيات والمتغيرات الجديدة للسياسة الدولية، والجولات والحوارات التي جرت مؤخرا تضع أسسا جديدة، والعلاقات العربية والتضامن العربي يدخل في مرحلة جديدة وعهد جديد أساسه المصلحة والقوة وتبادل المنافع والحوار والحفاظ على المكتسبات المشتركة للدول العربية التي لا يمكن التفريط فيها.

قمة جدة تمهد الأجواء للقمة العربية

وأضاف «جبر»، خلال لقاء خاص من السعودية ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك اتفاق عربي حول عدد من القضايا الأساسية، لافتا إلى أن قمة جدة للأمن والتنمية تمهد الأجواء للقمة العربية المقبلة في الجزائر، وهناك اتفاق عربي على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية في المنطقة.

وأكد أن الدول العربية تتعامل بعقلانية شديدة مع السياسات الدولية الجديدة، وهناك اتفاق عربي حول عدد من القضايا الأساسية، واتفاق عربي على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية في المنطقة.

بايدن اعترف بدور مصر في السلام

وأفاد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بدور مصر في السلام ومصر هي الوسيط الأساسي لعملية السلام في المنطقة.

وواصل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،: «الإرهاب هو الداء الذي يهدد الأمة العربية ولا بد من تكاتف الجهود للقضاء عليه»، مشيرا بأن الرئيس السيسي يؤكد دائما على عدد من الثوابت وأهمها الدولة الوطنية.

الإرهاب داء يهدد العرب

وأشار إلى أن الإرهاب هو الداء الذي يهدد الأمة العربية ولا بد من تكاتف الجهود للقضاء عليه، لافتا أن الرئيس السيسي يؤكد دائما على عدد من الثوابت وأهمها الدولة الوطنية.

وتابع: «نتمنى أن تتحول إيران لدولة محايدة وتتوقف عن تهديد شعوب المنطقة، والدول العربية الآن تقاتل سياسيا ودبلوماسيا للوصول لحقوقها».