كرم جبر يعلن إطلاق مبادرة عن الإعلام الآمن للطفل

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «إننا بصدد إطلاق مبادرة عن الإعلام الآمن للطفل، يقدم له كل ما يتناسب مع سنه والمرحلة العمرية التي يمر بها»، مشددا على أنه «لن نسمح بالمثلية كما تسمح به بعض الدول الأخرى، ويجب احترام الضوابط والمشاعر الدينية لدينا».

مجتمعنا يرفض نشر الشذوذ

وأضاف كرم جبر، خلال حواره التليفزيوني في برنامج «من مصر»، المذاع علي قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المشاعر الدينية تعلو على ما عداها، خاصة أنها تدعو إلى الفضيلة، مشيرا إلى أن مجتمعنا يرفض فكرة نشر الشذوذ والمثلية الجنسية.

وعلق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تعامل «السوشيال ميديا» مع واقعة قتل طالبة جامعة المنصورة، قائلا: «رواد السوشيال ميديا نشروا فيديو واقعة قتل الطالبة نيرة، والصور الخاصة بها، وخلقوا استنفارا وكراهية لدى الرأي العام على هذه الجريمة ومرتكبها».

جبر: السوشيال ميديا صنعت نوعا من الردع العام

ولفت إلى أن «السوشيال ميديا» صنعت نوعا من الردع العام، لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين، مشيرا إلى أنه كان هناك بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص هذه القضية، لا توجد لها معني، وحاولت أن تأخذ منحنى دينيا.

من جعة أخرى، أوضح كرم جبر أن إيران تستعرض عضلاتها في منطقة الخليج العربي بالطائرات المسيرة والغواصات والسفن، مؤكدا أنها تتحرش بالأسطول السابع الأمريكي الموجود داخل المنطقة، مشيرا إلى أن واشنطن صرحت بأن أي تعد على قواتها سوف ترد عليه بكل قوة.

وتابع: «البلطجة الإيرانية في منطقة الخليج العربي وليس الفارسي كما يدعون، ما زالت مستمرة حتى الآن، ومن المفترض أن يكون هناك ردا قويا على هذه البلطجة».