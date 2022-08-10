انهيار عقار خالي من السكان غرب الإسكندرية.. وتحركات سريعة لمنع الخطورة

انهار منذ قليل، عقار خالي من السكان في نطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات، وتتم متابعة العقار من قبل إدارة الحي، والعمل بشكل سريع على إزالة الخطورة الناتجة عنه.

تفاصيل انهيار عقار الجمرك

تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية في الإسكندرية، بلاغا بسقوط عقار خالي من السكان، يحمل رقم 8، في شارع رملي تقاطع شارع فرنسا بمنطقة المنشية، التابعة لحي الجمرك.

وانتقل إلى موقع الحادث قيادات حي الجمرك، برئاسة اللواء وليد البيلي، حيث تم وضع كردونا حول العقار، كما يتم العمل حاليا، على إزالة الأجزاء الخطرة، نظرا للخطورة الداهمة التي قد يسببها العقار المنهار على المارة.

انهيارات العقارات غرب الإسكندرية

كانت قد انهارت أجزاء من عقارين غير مأهولين بالسكان غرب الإسكندرية، منذ أسبوع، دون وقوع أي إصابات، إذ أنهما صادر لهما قرارات إزالة مسبقة لخطورتهما، ما تبعها شكاوى من المواطنين لإدارة حي غرب، التي وجهت حملة مكبرة لإزالة الخطورة الداهمة منهما حفاظا على سلامة المواطنين.

إزالة الخطورة الداهمة من العقارات

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات رؤساء الأحياء، بسرعة إزالة الخطورة الداهمة عن العقارات، حفاظا على سلامة المواطنين، مشددا على ضرورة الاستجابة الفورية، لأي شكوى تخص المواطن.

وتهيب الأحياء بالمواطنين، سرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحي، لسرعة المعاينة للعقار وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.