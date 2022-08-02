إزالة الخطورة الداهمة من عقارين منهارين غرب الإسكندرية قبل وقوع إصابات

انهارت أجزاء من عقارين غير مأهولين بالسكان غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات، حيث إنهما عقاران صادر لهما قرارات إزالة مسبقة نتيجة خطورتهما، ما تبعها شكاوى من المواطنين لإدارة حي غرب، والتي بدورها وجهت حملة مكبرة لإزالة الخطورة الداهمة منهما حفاظا على سلامة المواطنين.

تفاصيل انهيار عقارين غرب الإسكندرية

بدأت الواقعة حين تلقى حي غرب الإسكندرية شكاوى بخطورة داهمة من انهيار أجزاء من عقارين غير مأهولين بالمواطنين، وهما العقاران 33 و34 شارع المناشي من شارع النيل بكرموز، والصادر بشأنهما قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

وعلى الفور، شن حي غرب الإسكندرية حملات لإزالة الخطورة الداهمة من العقاريين المنهارين بشارع المناشي في كرموز، عقب انهيارهما حفاظا على سلامة المواطنين.

إزالة الخطورة من عقارين عقب انهيارهما

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتكليفات المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات، حفاظا على سلامة المواطنين والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.

ونفذ حي غرب حملة مكبرة تم فيها إزالة الاجزاء التي تمثل الخطورة الداهمة، بوجود سكرتير عام الحي والإدارة الهندسية والشئون القانونية وإشغال الطريق بالحي.

وتهيب رئيس حي غرب بالمواطنين سرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحي، وذلك لسرعة المعاينة للعقار وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.