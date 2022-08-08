متطوعون يرسمون البهجة على وجوه الأطفال في شاطئ ذوي الهمم بالإسكندرية

حالة من البهجة عاشها عدد من الأطفال المكفوفين ومحاربي السرطان ومرضى الأورام على شاطئ ذوي الهمم بالإسكندرية، في أول زيارة لهم لعروس البحر الأبيض المتوسط، بعدما خصص محافظ الإسكندرية هذا الشاطئ لذوي الهمم والجمعيات الخيرية، الأمر الذي دفع فريق «كل يوم بهجة» لاصطحابهم في هذا اليوم الترفيهي.

يوم ترفيهي على شاطئ ذوي الهمم بالإسكندرية

قرابة 100 شخص ما بين أطفال وأسرهم ومتطوعين، حضروا ظهرا من القاهرة إلى الإسكندرية لقضاء يوم ترفيهي مجاني في شاطئ ذوي الهمم بالإسكندرية، حيث اصطحب «جون عادل»، مؤسس الفريق، الأطفال لقضاء وقت ممتع، كونها الرحلة الأولى لهم خارج محافظة القاهرة.

وبمجرد الوصول ولمس أقدام الأطفال لرمال الإسكندرية، رفعوا عن كاهلهم معوقات المرض، وراحوا يهرولون إلى الشاطئ يمينا ويسارا، لحين تغيير ملابسهم بملابس البحر، ثم دخلوا للمياه التي أزاحت عنهم آلام المرض لساعات قليلة، وحولت الوجع إلى فرحة.

لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل نظم فريق البهجة مجموعة من الفقرات الغنائية لإدخال السعادة على الجميع لمن لم يقدروا أو لم يرغبوا في نزول المياه.

فيما تواجد عدد من متطوعي فريق «خليك إيجابي» بقيادة رامي يسري، مسؤول الفريق من الإسكندرية، داخل المياه للوقوف بجوار الأطفال المكفوفين وإعانتهم على السباحة بشكل آمن.

مميزات شاطئ ذوي الهمم بالإسكندرية

وأكد جون عادل، أن شاطئ ذوي الهمم هو شاطئ مميز وموفر به كل وسائل الأمان لذوي الهمم، مشيداً بتوفير مكان مخصص للمكفوفين الذي يعد الأول من نوعه على مستوى مصر.

وأضاف «عادل» لـ«الوطن»، أنه على مدار عمله التطوعي منذ 15 عاما، لم ير مثل ما قام به هذا الشاطئ من توفير كل الوسائل لذوي الهمم ومتحدي الأمراض.

وأوضح أنه عشق العمل التطوعي كونه يقدم خدمات لمن يحتاجون لها، وهو الأمر الذي شجعه لإطلاق فريق «كل يوم بهجة» والذي يضم قرابة 50 متطوعا لإسعاد كل أطفال ذوي الهمم، بالإضافة إلى إسعاد الأيتام عبر تنظيم حفلات ورحلات مجانية.