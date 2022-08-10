دفاع «متحرش المترو» يتقدم باستئناف على حكم حبسه سنة مع الشغل

تقدم دفاع المتهم بالتحرش بفتاة داخل محطة مترو الأنفاق بمنطقة قصر النيل، باستئناف على حكم الحبس الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن لمدة سنة مع الشغل «حكم أول درجة»، بتهمة التحرش بفتاة وحيازة مواد مخدرة «جوهر الحشيش».

السجن لمدة عام

وفي 25 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن سنة مع الشغل وتغريم المتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق، وحيازة المواد المخدرة، مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محسن علي غراب، والدكتور هشام مختار مصطفى، المستشارين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر سعيد عبدالستار، ومحمود عبدالرشيد.

حيازة مواد مخدرة

وأفادت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف، اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بأنّ المتهم تحرش بإحدى الفتيات داخل محطة مترو الأنفاق، وأتى بأفعال خادشة للحياء، كما حاز وأحرز مواد مخدرة «جوهر مخدري الحشيش والترامادول.

وبتقنين الإجراءات وسؤال عدد من شهود العيان، أفادوا بصحة ارتكاب المتهم للواقعة، وتم القبض عليه واعترف بارتكابه للواقعة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مواد مخدرة جوهر مخدري الحشيش والترامادول، وأقر أنّهم بقصد التعاطي.