أربعيني ينهي حياته بالقفز أسفل عجلات مترو الأنفاق في عين شمس

أنهي أربعيني حياته بالقفز أسفل عجلات مترو الأنفاق في محطة عين شمس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وكذلك أخذ عينه وإرسالها إلى المعمل الكيماوي بالمشرحة لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ علي كاميرات المراقبة بمحطة المترو تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة ومعرفة اذا كان المتوفى قفز أسفل المترو أم شخص ما دفعه.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بمصرع شخص أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة عين شمس، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «محمد س م م» في العقد الرابع من العمر، ورجحت التحريات بأنه بعدم وجود شبهه جنائية، وأضافت التحريات أنه من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحطة المترو رصدت المتوفى في أثناء قفزه أمام المترو خلال دخول المحطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

تحذير من الانتحار

وتحذر «الوطن» من الانتحار، مطالبا من تراودهم مثل هذه الأفكار التوجه إلى طبيب نفسي في محاولة لحل مشكلاتهم وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان.