شحن 10 آلاف طن صودا كاوية وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم شحن 10 آلاف طن صودا كاوية وتداول 23 سفينة اليوم بموانئ بورسعيد.

غرب بورسعيد يستقبل سفينة إيطالية لشحن 10 آلاف طن صودا كاوية

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صحفي، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ENRICO IEVOLI التي ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 138 مترا والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 10000 طن صودا كاوية من الميناء.

دخول 3 سفن حاويات بميناء شرق بورسعيد

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

دخول سفينة وخروج 3 آخرين بميناء غرب بورسعيد

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.

التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بتداول السفن

وفي هذا الصدد أوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة لتداول السفن، ما بين دخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

يذكر أن موانئ بورسعيد سجلت أمس تداول 24 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على الأرصفة.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.