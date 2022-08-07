أسامة ربيع: 130 ألف سفينة مرت على قناة السويس في آخر 7 سنوات

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن أبرز الإنجازات التي تحققت بعد 7 سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة، قائلا إن الانتهاء من القناة الجديدة في عام واحد، كان من أفضل القرارات.

40 مليار دولار عائدات القناة

وأضاف «ربيع»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن تصنيف قناة السويس القديمة كان منخفضا قبل الانتهاء من حفر القناة الجديدة، كما أن عدد السفن وقتها كان ما بين 40 لـ42 سفينة، وحمولات وأحجام السفن الموجودة بالسوق التجاري كانت أكبر في أن تمر بالمجرى الملاحي.

وأشار إلى أنه خلال السبع سنوات الماضية مرت حوالي 130 ألف سفينة على قناة السويس، وهذا رقم كبير، كما مرت عبر القناة 8 مليارات طن بضاعة، ودخلت 40 مليار دولار خزينة الدولة، وهذه هي الإنجازات الملموسة.

ولفت إلى هناك إنجازات أخرى مثل ارتفاع تصنيف قناة السويس، وكل التوكيلات والخطوط الملاحية تعبرها ولا تجد بديلا لها بما فيها السفن العملاقة التي تبلغ حمولتها 240 ألف طن، و24 ألف حاوية، وغاطس يصل إلى 17.5 متر، «عمارة 7 أدوار تحت المياه».

أكبر رقم في تاريخ القناة

وعن عائدات قناة السويس الفترة الماضية، كشف بأنه جرى الانتهاء من السنة المالية بإيرادات وصلت إلى 7 مليارات دولار، وهذا أكبر رقم تحقق في تاريخ قناة السويس، لافتا إلى أن القناة حققت العام الماضي أعلى إيراد ووصل حينها إلى 5.8 مليار دولار.

وأفاد بأن عدد السفن التي مرت في قناة السويس هذا العام 22 ألف سفينة في حين مرت العام الماضي 19 ألف سفينة: «نتحدث عن فروق نسب تتراوح ما بين 15% و19%، قناة السويس الجديد مشروع جرى تخطيطه وتمويله وتنفيذه بأيادي مصرية».