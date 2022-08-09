مدبولي لـ«المصريين»: لازم نرشد استهلاك الكهرباء.. محدش يقول هي جت عليا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة ستطبق قرارات فورية بداية من الأسبوع المقبل، حيث يتم توجيه المولات التجارية التي تضم تكييفات مركزية، بألا تقل درجة حرارته عن 25 درجة، كما ناشد المواطنين، بترشيد استهلاك الكهرباء، قائلا: «كل مواطن مصري ليه دور وميقولش هي جت عليا؟، وكل ما نخفض الاستهلاك هنوفر عملة صعبة لمصر، وهتكون في فرص التصدير».

ترشيد الكهرباء في المنشآت الرياضية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّه جرى التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لوضع خطة لترشيد الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات الكبيرة، والنوادي والاتحادات الرياضية، بوقف الإنارة في الاستادات والنوادي الضخمة بعد انتهاء مواعيد العمل، لافتا إلى أنّ القرار لا يشمل الحدائق والأنشطة الاجتماعية في النوادي.

تحفيف استهلاك الغاز

وأكد رئيس الوزراء، أنّه سيتم إعادة هندسة تشغيل المحطات المولدة للكهرباء، والتركيز على المحطات التي تنتج طاقة أكبر باستهلاك أقل للغاز، لتخفيف استهلاك الكهرباء، وبالتالي تخفيف استهلاك الغاز، وقد يكون هناك إجراءات أخرى خلال الفترة المقبلة، أكثر ترشيدا وتشددا لترشيد الكهرباء.