«الكهرباء»: توجيهات مدبولي بترشيد الاستهلاك ستنفذ من الأسبوع المقبل

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يجب عدم استخدام البرامج التي تسخن المياه حتى 90 درجة، في الغسالات الفوق أتوماتيك طالما أنه لا توجد حاجة لاستخدامها، فخطة الترشيد لا تعني أن هناك عجزا في الكهرباء، ولكن الدولة تمتلك مخزونًا احتياطيًا كبيرا «فائضا»، وفي الماضي كانت هناك مشكلات في الكهرباء، ولكن الآن لا توجد أي مشكلة خاصة بالكهرباء.

سياسة الترشيد تستهدف استخدام الموارد المتاحة دون أي ضرر

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن سياسة الترشيد تستهدف استخدام الموارد المتاحة دون أي ضرر والحفاظ عليها لسنوات طويلة، فمعظم الغاز الطبيعي المستخدم يتم استخدامه في تشغيل محطات الكهرباء، ففي حالة الترشيد ستكون هناك وفرة في الغاز الطبيعي، وبعد ذلك يتم تصديره.

الوزارة تقوم بعمل محطات للحصول على الكهرباء من الخلايا الشمسية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه في حال تصدير الغاز الطبيعي للخارج يتم الحصول على عملة صعبة لمساعدة الدولة في الظروف التي تمر بها، كما أن الوزارة تقوم بعمل محطات للحصول على الكهرباء من خلايا الشمس، موضحًا أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيتم تنفيذها من الأسبوع المقبل، وعلى المواطنين بـ ترشيد استخدام الكهرباء، والسير على نهج الحكومة.

ضرورة غلق أي لمبة ليست مهمة في البيت

وشدد على ضرورة غلق أي لمبة ليست مهمة في البيت، ويتم فصل الفيشة الموجودة لـ الجهاز الذي لا يستخدم، وأن كاتل تسخين المياه يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وهناك برامج في الغسالات، تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ولذلك نطالب بعدم تسخين المياه في الغسالة لدرجة كبيرة، فمصر لديها احتياطي قوي وكبير من الكهرباء، ويوجد مردود إيجابي كبير على احتياطي مصر من الكهرباء.