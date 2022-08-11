«كان طالع يأكل الحمام».. تفاصيل مصرع طفل سقط من الطابق السادس في المقطم

«كان طالع يأكل الحمام».. بهذه الكلمات بدأ أحمد رفاعي، والد الطفل سيد، 11 سنة، أقواله أمام جهات التحقيق، حول واقعة مصرع نجله، إثر سقوطه من الطابق السادس بالعقار محل إقامتهم، بدائرة قسم شرطة المقطم.

عادة يومية

وأوضح الأب أن نجله اعتاد أن يصعد يوميا إلى أعلى العقار محل سكنهم، لكي يقدم الطعام للحمام، مشيرا إلى أنه في يوم الواقعة صعد الطفل في ساعة متأخرة من الليل، ومعه الطعام كالعادة، لكن اختل توازنه وسقط في الشارع.

ولفت الأب إلى أن الجيران هم من أخبروة بسقوط نجله من أعلى العقار، وعند محاولات نقله إلى المستشفى فارق الحياة قبل أن يصل.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المقطم، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول طفل جثة هامدة، إثر سقوط من أعلى، وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثة طفل يدعى «سيد. أحمد. ر»، 11 عاما، وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، ونزيف داخلي.

وكشفت التحريات أن الطفل المتوفى صعد إلى الطابق السادس بالعقار محل سكنه، لتقديم الطعام للحمام الذي يربيه، فاختل توازنه وسقط في الشارع، وسط بركة من الدماء.

وأوضحت التحريات أن الأهالي وأسرته حاولوا نقله للمستشفى لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة، لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها.