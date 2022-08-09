تحليل مخدرات للسائق المتسبب في مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص بالجيزة

قررت الجهات المختصة عرض سائق سيارة النقل المتسبب في مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في مركز الصف بالجيزة، على الطب الشرعي لعمل تحليل مخدرات؛ للتأكد مما إذا كان متعاطيًا للمواد المخدرة من عدمه، وإذا كان تحت تأثير المواد المخدرة وقت ارتكاب الحادث أم لا.

بلاغ بمصرع طفل وإصابة 4 أشخاص

تلقى قسم شرطة الصف في الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة القسم، أسفر عن مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحته، وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفل ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتداركهم بالعلاج اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

سيارة المتهم اصطدمت بـ توك توك

وبعمل التحريات الأولية والفحص، تبين أن السيارة الملاكي التي كان يقودها المتهم، اصطدمت بتوك توك كان يقل 4 أشخاص وطفلًا؛ ما نجم عن مصرع طفل وإصابة وإصابة الـ4 الآخرين.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، لعرضه على الجهات المختصة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة، مع حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات العامة.