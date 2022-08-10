مصرع طفل صعقا بالكهرباء في المنوفية.. «كان بيلعب في فيشة التليفزيون»

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر إصابته بصعق كهربائى، وعلى الفور تم نقل الطفل البالغ من العمر عامين إلى مستشفى أشمون العام لمحاوله إنقاذه ولكنه فارق الحياة، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى ووضع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل مصرع طفل صعقا بالكهرباء في المنوفية

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد باستقبال مستشفى أشمون لطفل يدعى «ن.ص»، وتوفي بصعق كهربائي داخل منزله عندما كان يلعب بالأدوات الكهربائية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

التصريح بدفن جثة الطفل

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين أن الطفل الراحل يدعى «ن.ص»، ويبلغ من العمر عامين، وتوفي صعقًا بالكهرباء أثناء اللعب في تليفزيون منزله، حيث انتزع الفيشة من الكهرباء، وبسؤال أسرته نفت وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر رقم 10421 بالواقعة، وصرحت جهات التحقيقات بدفن الجثة.