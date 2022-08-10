تعاون بين "مؤسسة مجدي يعقوب للقلب" و"شركة عافية العالمية".. الشركة تشجع المستهلكين على التبرع بطباعة شعار المؤسسة على زجاجات زيت عافية.. وتطلق أغنية "عيشها بعافية"

أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن تعاونها مع شركة عافية العالمية، لإطلاق حملة إعلانية تشجع المستهلكين على التبرع للمؤسسة لعلاج المزيد من مرضى القلب، يأتي ذلك في إطار إيمان شركة عافية بالدور الكبير الذي تقدمه مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في تقديم خدمات رعاية الصحية على أعلى مستوى لغير القادرين مجانًا.

وفي سبيل دعم دور مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، تستعد شركة عافية العالمية لطباعة شعار مؤسسة مجدي يعقوب للقلب على زجاجات زيت عافية؛ لتشجيع المستهلكين على التبرع للمؤسسة من خلال الاتصال على رقم 19731، كما تقدم الشركة تبرعًا بقيمة مليون جنيه، بهدف المساهمة في علاج المزيد من الحالات بمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، والتبرع لإنشاء المركز الجديد بالقاهرة، والذي سيصبح عقب اكتمال إنشائه الأكبر في مصر والشرق الأوسط لعلاج مرضى القلب والأوعية الدموية مجانًا.

ولتحقيق انتشار وتأثير حملة الحفاظ على صحة القلب، تم إنتاج أغنية "عيشها بعافية"

عن مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب:

أنشئت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في عام 2008 على يد الدكتور الجراح مجدي يعقوب لتقديم خدمات طبية مجانية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية لمن هم في أمس الحاجة إليها وبالأخص الأطفال الأقل حظًا، فضلا عن تدريب كوادر علمية وطبية وتمريضية شابة على أعلى المستويات الطبية الدولية.

تقوم المؤسسة كذلك بتطوير الأبحاث في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الطبية الحيوية لدمج العلاج مع البحث وتطوير المواهب بطريقة غير مسبوقة في المنطقة بأكملها.

تنقسم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب إلى مركز أسوان للقلب ومركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، حيث يعد المركز الجديد بالقاهرة الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.

عن شركة عافية العالمية:

تم طرح زيت عافية في عام 1982 في المملكة العربية السعودية كأول زيت ذرة مصنع محليا و منذ طرحه بالأسواق حرصت الشركة علي تقديم منتج عالي الجودة مما ساعد زيت عافية في اكتساب ثقة المستهلك و الاستحواذ علي الحصة التسويقية الأكبر في سوق الزيت في السعودية

و في عام 1995, تم طرح زيت عافية ذرة في السوق المصري و اتي ذلك في اطار هدف الشركة الدائم للتوسع و توفير منتج عالي الجودة و يحتوي علي فوائد صحية عديدة و منها تعزيز صحة القلب للمستهلكين في مصر

و منذ طرح زيت عافية, حرصت الشركة دائما علي اتخاذ معايير رقابية عالية مما يضمن لها توفير زيت عالي النقاء و الجودة للمستهلك.،، و تقديم ابتكرات مستدامة تهدف لصحة المستهلك .

في هذا النطاق فقد عملت الشركة عدة حملات تسويقية هدفها التوعية بالصحة و أهمية زيت الذرة علي خفض معدلات الكوليسترول المرتفعة و التي تؤثر بالأيجاب علي صحة القلب مما ساعد عافية ان تأخذ شعار "راعي قلوب المصريين" نظرا لجهودها في توفير منتج يحرص علي تعزيز صحة المستهلكين.

و من خلال التزام الشركة في التطوير منتجاتها, فقد حرصت علي طرح ممجموعة من الزيوت الصحية

ففي عام 2021, أطلقت الشركة زيت عافية ذرة بلس الغني بالأوميجا 3 و 6 و9 مما يجعله يحتوي علي عدة فوائد فانه يدعم صحة القلب, يساعد علي خفض ضغط الدم و الكوليسترول, يعزز الذاكرة و القدرة علي التركيز ويحارب الأكتئاب و القلق.