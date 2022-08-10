برومو فيلم «الدعوة عامة» لـ أحمد الفيشاوي (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الدعوة عامة» الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم، والذي من المقرر عرضه يوم 17 أغسطس المقبل.

وسيطر على البرومو الرسمي حالة من التشويق والكوميديا، حيث ظهر في الإعلان كلا من سوسن بدر، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد.

معلومات عن فيلم «الدعوة عامة»

الفيلم من إنتاج طاهر ميديا برودكشن، يوسف طاهر، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج وائل فرج، ويضم عددا من النجوم وهما محمد عبدالرحمن توتا وأحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، وظهور خاص للنجمة سوسن بدر، ومن المتوقع عرض الفيلم يوم 17 أغسطس الجاري.

«الدعوة عامة» فيلم اجتماعي كوميدي تدور أحداثه حول معتز الشاب المستهتر، والذي تنقلب حياته رأسا على عقب بسبب دعوة دعتها أمه.

فيلم «الدعوة عامة»

ويُجدد محمد عبدالرحمن تعاونه مع الثنائي أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، بعد تجربتهم الأولى في فيلم «الخطة العايمة»، حيث يُجسد «توتة» في المشروع المُرتقب دور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا.

فيلم الدعوة عامة، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة والكوميديا، وقد بدأ التحضير له منذ عامين تقريبًا، وهو من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج وائل فرج.

وفي سياق آخر، يترقب الثنائي أحمد عبد الوهاب وكريم سامي «كيمز»، عرض أحدث أعمالها الدرامية، «البيت بيتي»، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، وسوسن بدر، وميرنا جميل، ومحمود حافظ، وهو من إخراج خالد مرعي .