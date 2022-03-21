محمد عبدالرحمن يبدأ تصوير «الدعوة عامة».. ثالث بطولة

بدأ النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن تصوير فيلم الدعوة عامة، والذي يتصدر بطولته ويستعد لإطلاقه في صيف 2022، الفيلم هو ثاني تعاون لمحمد عبد الرحمن مع المؤلفين أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم الخطة العايمة. فيلم الدعوة عامة من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج وائل فرج.

وقال محمد عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، إنّ دوره في الفيلم «أقوم بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا، الفيلم من النوع الذي أحبه.. مزيج من الأكشن والكوميديا والإثارة.. أحضر لفيلم الدعوة عامة منذ سنتين، السيناريو أعجبني وأضحكني كثيرًا، وهو ثالث بطولة سينمائية لي، وأتمنى أن يُعجب به الجمهور».

تفاصيل فيلم الدعوة عامة

وبجانب محمد عبد الرحمن، يشارك في بطولة الفيلم النجمان أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، وقد نافس محمد عبد الرحمن في شباك التذاكر المصري بفيلمين الخطة العايمة وخير وبركة، واللذان حققا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضهما.

كان محمد عبد الرحمن أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان فيصل إكس أبو كليبس، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.

جوائز محمد عبد الرحمن

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في أحد الاستفتاءات، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.