الانتهاء من تصوير 85% من فيلم «الدعوة عامة» لـ أحمد الفيشاوي و«توتة»

يواصل الثنائي أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن «توتة»، تصوير مشاهدهما في فيلم «الدعوة عامة»، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وقال المؤلفان أحمد عبد الوهاب وكريم سامي «كيمز»، في بيانٍ، إنه تم الانتهاء من تصوير 85% من فيلمهما «الدعوة عامة»، الذي يعتبر ثاني أعمالهما السينمائية بعد النجاح الذي حققاه في فيلم «الخطة العايمة»، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم محمد عبد الرحمن، وأحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد.

تفاصيل شخصية محمد عبد الرحمن «توتة» داخل فيلم الدعوة عامة

ويُجدد محمد عبد الرحمن تعاونه مع الثنائي أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، بعد تجربتهم الأولى في فيلم «الخطة العايمة»، حيث يُجسد «توتة» في المشروع المُرتقب دور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا.

فيلم الدعوة عامة، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة والكوميديا، وقد بدأ التحضير له منذ عامين تقريبًا، وهو من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج وائل فرج.

وفي سياق آخر، يترقب الثنائي أحمد عبد الوهاب وكريم سامي «كيمز»، عرض أحدث أعمالها الدرامية، «البيت بيتي»، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، وسوسن بدر، وميرنا جميل، ومحمود حافظ، وهو من إخراج خالد مرعي.

مؤلفات فنية عدة للثنائي أحمد عبد الوهاب وكريم سامي «كيمز»

ولـ أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، مؤلفات فنية في العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما، حيث قاما بتأليف بعض مسرحيات «مسرح مصر»، بجانب اللوكاندة، وصباحية مباركة، وعائلة تس، وشمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد الدرامي قاما بتأليف مسلسلات «شاش في قطن»، و«عزمي وأشجان»، و«البيت بيتي»، بجانب فيلم «الخطة العايمة» و«الدعوة عامة» المقرر إطلاقه خلال هذا العام.