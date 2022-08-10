ذروة الموسم.. أسواق الإسماعيلية تكتسي باللون الأصفر 

على مدار يومين بدأت كميات كبيرة من محصول المانجو تتدفق على أسواق الجملة في الإسماعيلية، وخاصة سوق المستقبل بمدخل مدينة الإسماعيلية.

كميات وأصناف متعددة وتجار يصطفون على أنواع المانجو المختلفة لشرائها بكميات مختلفة ونقلها إلى المحافظات المجاورة كالقاهرة والشرقية وبورسعيد.

انتشار السكري والزبدة

وانتشر محصول السكري الأبيض بشكل كبير في مختلف الأسواق مع انخفاض ملحوظ في الأسعار وصل إلى 3 جنيهات تقريبا في الكيلو الواحد.

وقال محمد عادل، تاجر مانجو، إن أسعار السكري الأبيض سجلت ما بين 17 و16 جنيها للكيلو الواحد في سعر الجملة، فيما ارتفع الصنف درجة أولى إلى 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو السكري الممتاز 21 جنيها في سعر الجملة وارتفع في الدرجة الأولى إلى 23 جنيها في الكيلو.

وتابع: «شهد محصول الزبدة تواجدا كبيرا في الأسواق خلال منتصف الأسبوع الجاري، وتضاعفت الكميات تقريبا لدى التجار بسبب زيادة الصنف».

وقال عادل إن أسعار الزبدة بدأت من 9 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الأخضر، فيما ارتفعت للمانجو الدرجة الأولى إلى 11 و12 جنيها في سعر الجملة.

انتشار العويس في الأسواق

وسجلت مانجو العويس في الأسواق انخفاض في الساعات وصلت إلى 35 جنيها لبعض الأنواع، فيما وصلت الدرجة الأولى إلى 45 جنيها و50 جنيها للكيلو الواحد.

وقال إبراهيم، تاجر مانجو، إن ذروة الموسم مستمر طوال شهر أغسطس وتبدأ الكميات من الأصناف المحلية في الانخفاض لتفتح الباب أمام الأنواع الأجنبية كالكيت والكنت والنعومي.