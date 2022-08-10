مواعيد المقابلات الشخصية لطلاب تربية رياضية جامعة الإسكندرية 2022/2023

أعلنت كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، بمنطقة أبو قير للشباب، مواعيد المقابلات الشخصية لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية 2022/2023 على مدار يومين، وذلك في 6 تخصصات من أقسام الإدارة الرياضية والتدريب الرياضي.

تفاصيل المقابلات الشخصية في تربية رياضية بالإسكندرية

وحسبما أعلنته إدارة الكلية تحت رئاسة الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية في أبو قير، فإنه تقرر عقد المقابلة الشخصية لطلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2022/2023 لتخصص «الإدارة الرياضية – التدريب الرياضي»، أيام السبت، الموافق 27 أغسطس الجاري، والأحد الموافق 28 من ذات الشهر، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً علي النحو التالي:

- يوم السبت الموافق 27 أغسطس، وذلك في التخصصات التالية: «الرياضات المائية، ألعاب القوى، المنازلات والرياضات الفردية».

- يوم الأحد الموافق 28 أغسطس، وذلك في التخصصات التالية: «الألعاب الرياضية، اللياقة البدنية والجمباز والعروض الرياضية، الإدارة الرياضية والترويح».

شروط حضور المقابلات الشخصية في تربية رياضية

• عدم التخلف عن تاريخ المقابلة.

• الحضور بملابس «زي ومظهر لائق».

• إحضار كل الأوراق الخاصة بالطالب «دورات تدريبية – شهادات «الأصل وصورة».

• التواجد في مقر القسم الذي يرغب الطالب الالتحاق به.

• في حالة رغبة الطالب في إجراء المقابلة في قسمين مختلفتين «في نفس اليوم» يتم التنسيق مع رؤساء الأقسام.

• في حالة نجاح الطالب في الرغبتين يتم إدراج اسمه في الرغبة الأولى.