ملعب وصالة وبطل أولمبي.. يوم استثنائي في كلية التربية الرياضية بالإسكندرية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بأبو قير، ووكلاء الكلية، ظهر اليوم الجمعة، صالة اللياقة البدنية، وملعب لكرة القدم بالنجيل الصناعى بكلية التربية الرياضية، بدعم من وزارة الرياضة، لخدمة طلاب الكلية والمجتمع الخارجى، مما يعد إضافة جديدة للمنشآت الحيوية للكلية، ويساعد فى استقبال الفرق الرياضية، فى مختلف الألعاب الأولمبية داخل الكلية.

ختام منافسات البطل الأولمبي

شهد وزير الشباب والرياضة، ورئيس الجامعة، فعاليات المنافسات الختامية لـ«الملتقى التقييمي التنافسي الأول للمشروع القومي للمواهب والبطل الأولمبى لمرحلة الناشئين»، المقامة على ملاعب كلية التربية الرياضية بنين بأبى قير، بمشاركة 750 ناشئا من مختلف محافظات الجمهورية، فى الألعاب الرياضية المختلفة، فى إطار مشروعات تطوير الرياضة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتطوير الشامل من خلال انتقاء المواهب المصرية في كل الفروع والمحافظات.

أكد الدكتور أشرف صبحى، أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الواعدة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، مضيفا أنه يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

أول معمل للتحليل الرياضي في مصر

أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، بالرؤية غير المسبوقة لرعاية النشأ وصناعة الأبطال، التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، التى سوف تؤدي إلى طفرة نوعية في كل الأنشطة الرياضية، وصناعة الأبطال، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية، بصدد توقيع اتفاق لإنشاء أول معمل من نوعه في مصر، لتطوير ودعم الأداء الرياضي في صناعة الأبطال بالتعاون مع بعض الجامعات الأوربية، وبدعم من وزارة الشباب والرياضة، ليكون نقطة انطلاق فى مجال القياس والتحليل، وبهدف انتقاء المواهب الرياضية لإعداد البطل الأوليمبى.

اهتمام وزارة الشباب ببرامج التنمية الرياضية

أوضح الدكتور محمد بلال، أن كلية التربية الرياضية، تعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، على الاهتمام ببرامج التنمية الرياضية داخل الإسكندرية، والتوسع في نشر الألعاب الرياضية، والكشف عن المواهب الواعدة، في ضوء الحراك والتطور الذي تشهده منظومة الرياضة المصرية، التي تلقى كل الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.