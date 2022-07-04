بعد فوز خريج تربية الإسكندرية بذهبية بالبحر المتوسط.. الكلية تتخذ إجراءات لدعم الرياضيين

حصل اللاعب يسري حافظ خريج كلية التربية الرياضية بنين، على الميدالية الذهبية لمنافسات الملاكمة في وزن 91 كيلو في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها التاسعة عشر، والتي تجري الآن بمدينة وهران بالجزائر، بمشاركة 26 دولة، وأكثر من 4 آلاف رياضي يتنافسون في 24 رياضة على مدار 10 أيام، تستمر حتى السادس من يوليو المقبل، إذ قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية التهنئة للاعب في بيان رسمي من قبل الجامعة التي أكدت على اعتزازها بطلابها وخريجيها الأبطال الرياضيين.

عميد تربية رياضية يشيد بنتائج أبطال مصر

من جانبه، هنأ الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية، اللاعب يسري حافظ، لحصوله على ذهبية جديدة تضاف لرصيد البعثة المصرية في بطولة ألعاب البحر المتوسط، مشيدًا بالنتائج المثمرة التي يحققها أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية، والمستوى المتقدم الذي يظهر في مختلف المحافل الدولية.

إنشاء مركز الموهبة والإبداع

وأضاف عميد الكلية لـ«الوطن» على هامش هذا التتويج، أن جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية التربية الرياضية أبو قير، تحرص على تقديم الدعم لأبطالنا الرياضيين، حيث اتخذ قرارا بتشكيل أسرة للطلاب الرياضيين داخل الكلية لمتابعة حالتهم والوقوف على المعوقات وحلها بشكل عاجل، كما تم اعتماد إنشاء مركز الموهبة والإبداع ليضم في عضويته الطلاب الموهوبين رياضية لاحتضانهم وتوفير كافة السبل لرعايتهم.

وأكد «البلال»، أن الكلية تستعد لاستقبال مشروعات وزارة الشباب والرياضة بناء على زيارة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أن تصبح كلية التربية الرياضية أبو قير بيت الخبرة لمشروعات الوزارة بمدينة الإسكندرية.

معسكرات رياضية من جامعة الإسكندرية

وأشاد بالنتائج المثمرة التي يحققها أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية، والمستوى المتقدم الذي يظهر في مختلف المحافل الدولية، مؤكدًا حرص قيادات جامعة الإسكندرية على متابعة جهود الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة في تنفيذ برامج ومعسكرات إعداد اللاعبين واللاعبات لكافة البطولات، وتلبية احتياجاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتحقيق هذه النتائج المشرفة.