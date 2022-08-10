فرنسا تطالب إيطاليا والسويد بمساعدتها في إطفاء حرائق الغابات

طالبت وزارة الداخلية الفرنسية، قبل قليل، إيطاليا والسويد؛ بالمساعدة في إطفاء حرائق الغابات بجنوب البلاد، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

الداخلية الفرنسية: حرائق الغابات مفتعلة

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الحرائق الجديدة في جنوب البلاد مفتعلة.

وأدى تجدد الحرائق في جنوب غرب فرنسا إلى تدمير 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ أمس الثلاثاء، وإجلاء آلاف الأشخاص.

إجلاء 3800 شخص

وذكرت قيادة الشرطة المحلية في بيان، أن الحريق مستمر بشدة، وامتد إلى مقاطعة لاند، وجرى إجلاء سكان بلديات هوستن وسان ماغن وقطاعات في بيلين بيلييه أي ما يعادل نحو 3800 شخص.

وهذه البلدات تقع في قلب غابات اللاند دو غاسكونيو بجنوب ساحل المحيط الأطلسي الفرنسي.