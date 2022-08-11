ارتفاع الأسهم الأمريكية وهبوط الدولار بعد ظهور بيانات التضخم

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، بدعم البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع حيث لم ترتفع بيانات التضخم عن الشهر الماضي في الولايات المتحدة في شهر يوليو نظرا للانخفاض الحاد في أسعار البنزين، ما قدم أول علامة بارزة على الشعور بالارتياح بين الأمريكيين الذين عايشوا زيادة التضخم على مدار العامين الماضيين.

هبط مؤشر الدولار الأمريكي

ووفقاً لـ«Investing»، العالمي هبط مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي بقوة بعد صدور بيانات من شأنها تهدئة عمليات التشدد التي انتهجها الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكي المرتقبة من قبل الأسواق للوقوف على مدى التقدم الذي حققته السياسات التشددية للفيدرالي الأمريكي ورفع أسعار الفائدة وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي السنوي عن شهر يوليو، ارتفاعًا بنسبة 8.5% وتوقع الخبراء أن يسجل هبوطًا 8.7% من الارتفاع بـ 9.1% عن شهر يونيو الماضي بحسب «Investing».

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عن شهر يوليو على أساس شهري بنسبة صفر وتوقع الخبراء أن يرتفع بـ 0.2% أما عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي «باستثناء الغذاء والطاقة»، فقد ارتفع سنويًا بـ 5.9% وتوقع الخبراء أن يرتفع بـ 6.1%، وعلى أساس شهري ارتفع بـ 0.3% وتوقع الخبراء أن يرتفع بـ 0.5%.

وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء في تقرير إن مؤشر أسعار المستهلكين لم يتغير الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 بالمئة في يونيو، لكن ضغوط التضخم الأساسية لا تزال مرتفعة، إذ يدرس الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان سيقرر زيادة أخرى كبيرة الحجم في سعر الفائدة في سبتمبر.