الدولار يواصل الصعود عالميا رغم مخاوف التضخم الأمريكي

استقر مؤشر الدولار فوق علامة 106 اليوم الأربعاء، بعد أن واجه بعض الضغوط، حيث تجنب المتداولون وضع رهانات كبيرة قبل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على موقف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

توقعات بتراجع التضخم الأمريكي

يتوقع الاقتصاديون في الولايات المتحدة الأمريكية، انخفاض ​​معدل التضخم السنوي إلى 8.7% في يوليو من 9.1% في يونيو، وقد تؤدي مفاجأة هبوطية كبيرة في أسعار السلع إلى تقليل بعض الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي ودفع الدولار إلى الانخفاض.

رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة

تترقب الأسواق حاليا، رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي الأمريكي في سبتمبر في أعقاب تقرير الوظائف القوي المفاجئ الأسبوع الماضي.

توقعات بارتفاع الدولار عالميا

وتاريخيا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في سلة العملات عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ويتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107.74 نقطة بنهاية هذا الربع (يوليو – أغسطس 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economic، وسط توقعات بتداول العملة الأمريكية عند 111.17 في غضون 12 شهرًا.

أداء الدولار الأمريكي

ويُقاس أداء العملة الأمريكية، عبر مؤشر DXY الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى، بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري.

اليورو صاحب الوزن الأكبر

ويحظى اليورو في سلة العملات بأكبر وزن، بنسبة 57.6%، يليه الين الياباني (13.6%)، والجنيه الإسترليني (11.9%)، والدولار الكندي (9.1%)، والكرونة السويدية (4.2%)، والفرنك السويسري (3.6%).