نيويورك تايمز: التضخم يتراجع في الولايات المتحدة بسبب انخفاض الأسعار

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن التضخم تراجع في شهر يوليو مع انخفاض أسعار الغاز وتذاكر الطيران، وهو إرجاء مرحب به للمستهلكين وصانعي السياسات الاقتصادية، لكنه ليس علامة قاطعة على أن زيادات الأسعار سوف تستمر.

التضخم يتباطأ

وقال التقرير، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 8.5 في المائة في العام حتى يوليو، مقارنة بنسبة 9.1 في المائة في الشهر السابق، وهو تباطؤ أكبر مما توقعه الاقتصاديون، بعد استبعاد تكاليف الغذاء والوقود للتعرف على ضغوط الأسعار الأساسية، قفزت الأسعار بنسبة 5.9 في المائة خلال يوليو، مطابقة للقراءة السابقة.

وتابع التقرير، أنه على أساس شهري، لم يتحرك مؤشر الأسعار على الإطلاق في يوليو، بسبب انخفاض أسعار الوقود وتذاكر الطيران والسيارات المستعملة، ما عوض الزيادات في الإيجار وتكاليف الطعام، وكان التضخم الأساسي أيضًا أبطأ مما توقعه الاقتصاديون على أساس شهري، إذ ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في يونيو، كان هذا الرقم 0.7 في المئة.

أخبار طيبة للبيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي

أشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يكون تقرير اليوم بمثابة أخبار مرحب بها في البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، وكلاهما كان ينتظر تباطؤ التضخم، لكن من السهل المبالغة في تقدير مدى أهمية التباطؤ في شهر يوليو، إذ إن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير طبيعي، ويرجع الانخفاض في جزء كبير منه إلى انخفاض أسعار الغاز، ويمكن أن ترتفع مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك بعض الأسباب الحقيقية للاعتقاد بأن التضخم سيتباطأ في الأشهر المقبلة، بسبب أن ضغوط سلسلة التوريد، على سبيل المثال، تظهر علامات على التراجع، لكن هناك أيضًا أسبابا للقلق، فلا تزال زيادة الأجور سريعة وتستمر تكاليف الإسكان، خاصة الإيجارات، في الارتفاع، ما قد يبقي التضخم مرتفعا لبعض الوقت.