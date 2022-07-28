تصريح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع سعر الذهب.. ماذا قال عن الفائدة؟

ارتفع الذهب نحو 1740 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، بعد أن قفز بنسبة 1% في الجلسة السابقة، أمس الأربعاء، حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، إنه من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة اعتمادًا على الصورة التضخمية والاقتصادية.

تأثير التصريحات على معنويات السوق

وأثرت تصريحاته الأقل تشددًا على عوائد الدولار والخزانة، بينما دعمت أسعار السبائك، ورفع البنك المركزي الأمريكي يوم أمس الأربعاء سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي لمكافحة ارتفاع التضخم، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

توقعات بالتراجع عالميًا

في غضون ذلك، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته للطلب الفعلي على الذهب في النصف الثاني من عام 2022 وسط تباطؤ النمو في أكبر الأسواق، حيث تواجه الصين والهند رياحا اقتصادية معاكسة، كما حذر مجلس الذهب العالمي من ضعف الطلب على الاستثمار بسبب التشديد النقدي العالمي.

سعر الذهب بعد عام

تاريخياً، وصلت أوقية الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، وسط توقعات أن يتداول المعدن الأصفر عند مستوى 1707.12 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، على أن يجرى التداول، وفق التوقعات عند 1650.32 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

يضم العقد الآجل القياسي للذهب 100 أوقية، ويجرى تداوله في سوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية COMEX وبورصة شنغهاي للذهب SGE.