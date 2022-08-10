هروب أكثر من 800 سجين بعد هجوم إرهابي على سجن بالكونغو

أعلن الجيش الكونغولي، اليوم الأربعاء، أن اثنين من ضباط الشرطة ومدنيا لقوا حتفهم جراء هجوم مسلح على أحد السجون من قبل عشرات المسلحين بعد إضرام النيران داخل السجن، وفرار نحو أكثر من 800 سجين شرق الكونغو.

وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، قال المتحدث الرسمي للجيش الكونغولي جول نونجو، إن أكثر من 800 سجين تمكنوا من الهروب من أحد السجون في شرق الكونغو، بعد اقتحام 80 مسلحا السجن، وإضرام النيران به، وذلك من أجل إطلاق سراح السجناء.

هجوم مسلح وهروب المساجين

وأضاف «نونجو»، أن ما يقرب من 58 سجينا فقط من إجمالي 874 سجينا لا يزالون في السجن، مشددا على أن قوات الحلفاء الديمقراطية التابعة لأوغندا المرتبطة بتنظيم داعش تقف وراء الاقتحام.

ودعا المتحدث الرسمي للجيش الكونغولي، جميع المواطنين المقيمين قرب السجن للإبلاغ عن الهاربين حال التعرف على أحدهم، وتسليمهم إلى السلطات الأمنية المختصة لتلقي جزائهم.

جرائم مشابهة في جمهورية الكونغو

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام سجن بالكونغو، فلقي عشرات الأشخاص حتفهم في هجمات عدة سابقة من قبل مجموعات إرهابية بالكونغو، في حين فقد الكثير من الأشخاص خلال مداهمة مسلحين لمعسكر تابع للجيش الكونغولي للتعدين قرب بلدة مونغوالو في إقليم إيتوري شرقى البلاد، وفي ذلك الوقت صرح المتحدث الرسمي للجيش الكونغولي، بأن مسلحين هاجموا معسكرا للتعدين قرب مونغوالو.

يذكر أن قوات الدفاع الكونغولية كشفت في وقت سابق عن تفاصيل مقتل 27 مدنيا، في يوليو الماضي، معربة عن أن الضحايا لقوا حتفهم على يد جماعات إرهابية خلال هجوم مسلح على إحدى نقاط الجيش الكونغولي.