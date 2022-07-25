لافروف يزو الكونغو بعد مصر.. وبابا الفاتيكان في «رحلة توبة» لكندا

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة احداث كان من أبرزها وصول وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى الكونغو استكمالا لجولته الإفريقية التي بدأها في مصر، فيما شهدت مصر وصول مبعوث أمريكي في مستهل جولة تشمل إثيوبيا والإمارات.

ووصل وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إلى مدينة «أويو» في الكونغو في إطار جولته الإفريقية، التي تستغرق 5 أيام، التي بدأها بمصر وسيزور خلالها وأوغندا وإثيوبيا. وفي وقت سابق، قال الوزير الروسي، في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء «نوفوستي» وقناة «آر تي» الروسيتين، إن بلاده لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي.

وأضاف لافروف، أن روسيا تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة.

الرئيس الفرنسي يبدأ جولة خارجية إلى 3 دول إفريقية

من جانبه، يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، جولة خارجية، إلى 3 دول إفريقية، تشمل الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، لمدة 4 أيام ستركز على أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب «الروسية الأوكرانية» وقضايا الإنتاج الزراعي والقضايا الأمنية.

ويرافق الرئيس الفرنسي، في جولته الإفريقية، وزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، والوزير المفوض للتجارة الخارجية أوليفييه بيشت، ووزيرة الدولة للتنمية كريسولا زاشاروبولو.

محللون: زيارة ماكرون ستركز على 4 ملفات رئيسية

وقالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه» في بيان، إن الزيارة ستؤكد استمرارية وثبات التزام ماكرون بعملية تجديد العلاقة مع القارة الإفريقية، فيما أشار محللون، إلى أن الزيارة ستركز على 4 ملفات رئيسية، بينها أمن الغذاء ومكافحة الإرهاب ورأب الصدع.

وفي وقت سابق، ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اتصال هاتفيا مع ماكرون، بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

واشنطن تقدم نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للقرن الإفريقي

بدوره، وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي مايك هامر، إلى القاهرة، أمس الأحد في مستهل جولة تشمل مصر والإمارات وإثيوبيا، تستمر حتى 1 أغسطس المقبل، فيما قالت السفارة الأمريكية في القاهرة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «واشنطن» تقدم نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للقرن الإفريقي للمساعدة على التخفيف من حدة الجوع في المناطق الأكثر تضررا من أزمات الغذاء العالمية.

وفي وقت سابق، أشارت السفارة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن زيارة هامر إلى مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، تأتي لتقديم دعم «واشنطن» الرامي إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للمسائل ذات الصلة بالسد الإثيوبي بما يحقق مصالح كافة الأطراف ويسهم في المزيد من السلام والاستقرار في المنطقة.

بدوره، وصل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس إلى كندا في رحلة توبة، وستخصص الزيارة في المقام الأول للسكان الأصليين الذين يمثلون 5% من سكان كندا. ومن المفترض أن يجدد البابا فرنسيس خلال الزيارة طلب الصفح عن دور الكنيسة في مأساة المدارس الداخلية للسكان الأصليين.

وحطت طائرة بابا الفاتيكان في «مطار إدمونتون» غرب كندا، فيما كان في استقبال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والحاكمة العامة لكندا ماري سيمون ممثلة الملكة إليزابيث الثانية ومسؤولون دينيون ومن السكان الأصليين.