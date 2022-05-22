وفاة 58 بـ«جدري القرود» في الكونغو ورصد أول إصابة محتملة في اليونان

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفاة 58 شخصا على الأقل جراء إصابتهم بمرض «جدري القرود» منذ شهر يناير من العام الجاري، وقال مكتب منظمة «الصحة العالمية» في الجمهورية الإفريقية، في تصريحات، إن أكثر من 1200 شخص في الكونغو الديمقراطية، أصيبوا بـ المرض.

الصحة العالمية: 1284 حالة على الأقل يشتبه بإصابتها بـ «جدري القرود»

وأشار مكتب «الصحة العالمية»، إلى أنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 1284 حالة يشتبه بإصابتها بـ «جدري القرود»، حتى 8 من مايو الجاري، بما في ذلك 58 حالة وفاة في 87 منطقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

سويسرا: المصاب بـ«جدري القرود» تعرض للفيروس في الخارج

وفي سويسرا، سجلت البلاد، أول إصابة بـ«جدري القرود» لدى شخص يعيش في «كانتون برن»، وقالت الهيئة الصحية في الكانتون، إن المصاب تعرض للفيروس في الخارج.

وأضافت الهيئة الصحية السويسرية، أنها أجرت عملية تتبع للمخالطين بهدف تحديد سلاسل العدوى، مشيرة إلى خضوع المصاب للعزل في منزله.

وكانت هيئة الصحة العامة السعودية «وقاية»، دعت في وقت سابق، المسافرين الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتزام بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي، للوقاية من الإصابة بـ«جدري القرود»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي الأردن، أكدت وزارة الصحة، عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بـ«جدري القرود»، ووضعت الوزارة خطة لتعريف المرض وتحديد آلية التحري والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها على كل المعابر الحدودية والمراكز الصحية.

وفي اليونان، رصدت منظمة الصحة، أول إصابة محتملة بـ«جدري القرود» لدى سائح بريطاني «29 عاما» في جزيرة كيفالونيا، مشيرة في بيان، إلى أن نتائج المختبر ستظهر غدا الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الصحة العالمية»: الإبلاغ عن 92 حالة بـ «جدري القرود» من 12 دولة

وتوقعت منظمة «الصحة العالمية»، في وقت سابق، إنها تتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة بـ«جدري القرود»، مشيرة إلى أن المرض ينتشر عبر اتصال جسدي وثيق.

وأوضحت «الصحة العالمية»، أنه تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بـ المرض من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس، حتى أمس السبت، مشيرة إلى أنها ستقدم مزيدا من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة.

العراق يعلن وفاة 18 شخصا جراء «الحمى النزفية»

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، تصاعد حالات الإصابة بمرض «الحمى النزفية»، وقالت إن الوضع خطيرا. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، أن أعداد الإصابات بالمرض ارتفع إلى 96 حالة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار البدر، إلى تسجيل 18 حالة وفاة جراء «الحمى النزفية»، فيما سجلت محافظة «ذي قار» الواقعة جنوبي العراقي، حالتين جديدتين بـ المرض، ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 42 حالة.