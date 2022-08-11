كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للأسد.. وكيفية النجاة من فخ الانقراض

زادت مؤشرات البحث عبر المحرك «جوجل» خلال الساعات الماضية، عن اليوم العالمي للأسد الذي يحتفل به العالم 10 أغسطس من كل عام، وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للأسد وأسباب احتفال العالم به.

وبحسب صحيفة «الشعب» الصينية، تحتفل شعوب العالم كل عام في العاشر من شهر أغسطس باليوم العالمي للأسد، بهدف زيادة التوعية بقيمة الأسود، وتداول رواد التواصل الاجتماعي بعض لقطات الصور والفيديوهات عبر تويتر، ترصد مشاهد مختلفة لملك الغابة، والبعض الآخر رصد شراسة الأسد المعروف بالصياد الخارق.

بمناسبة اليوم العالمي للأسد ????



لاننسى اعظم تقليد لصوت الاسد من الاسطورة @iMuhvmmed pic.twitter.com/4VMFP2sDwZ — م.معمّد-أخو شموخ (@M33mmd) August 10, 2022

اليوم العالمي للأسد

1- يرجع تأسيس الاحتفال باليوم العالمي للأسد إلى محمية بيج كات رسكيو، وهي أكبر محمية معتمدة في العالم متخصصة في حماية القطط الكبيرة، التي قررت إلقاء الضوء على أهمية الخطر الذي يواجه الأسود.

أسباب الاحتفال باليوم العالمي للأسد

1- ترجع أسباب الاحتفال باليوم العالمي للأسد إلى زيادة التوعية بين المواطنين بالمحن التي يواجهها الكائنات البرية، وتحديدا الأسد، وفقا لصحيفة «الشعب» الصبنية.

2- المساهمة في إيجاد وسائل وطرق مختلفة لحماية البيئة الطبيعية للقطط الكبيرة التي ينتمي إليها الأسد، مثل توفير العديد من المتنزهات الوطنية وتخفيض عدد المناطق المخصصة للمواطنين للاستقرار فيها.

3- زيادة وعي المواطنين الذين يقيمون قرب القطط البرية بالمخاطر التي قد يتعرضون إليها، وكيفية حماية أنفسهم من تلك المخاطر، إذ يمكن أن يعيش البشر والأسود في مكان واحد، لكن إذا فهم البشر كيفية القيام بذلك.

4- حماية وعدم انقراض الأنواع المفترسة من الكائنات، إذ إنّ لديها أهمية كبيرة في استمرارية التوازن الحيوي والبيئي على الكوكب.

وبحسب موقع «داي أوف ذا يير»، حذّر الخبراء من أنّ الأسود تتناقص بشكل كبير في أعدادها بصورة غير ملحوظة، داعين إلى ضرورة الاهتمام بالأسود ومنحهم عناية أكبر.