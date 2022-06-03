جوني ديب يزور مركز إنقاذ حيوانات ببريطانيا.. ويحتضن حيوان يتيم

يحرص النجم جوني ديب على الظهور منذ الساعات الأولى لحصوله على حكم لصالحه في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، إذ خرج مؤخرا ليحتضن حيوان غرير يتميا يدعى «فريدي»، وذلك أثناء جولته في وحدات الرعاية والطب البيطري، برفقة الموسيقي جيف بيك، الذي يشاركه الجولة الموسيقية الأخيرة في المملكة المتحدة.

حرص عازف الجيتار جيف بيك وزوجته ساندار على إحضار النجم الأمريكي برفقتهما خلال زياراتهما لمركز «Folly Wildlife Rescue» المتخصص في إنقاذ الحياة البرية، إذ نشر المركز عبر حسابه على «فيسبوك» صورة لـ «ديب»، وهو يحتضن حيوان الغرير، معلقا: «يا لها من فترة ظهيرة رائعة لموظفينا ومتطوعينا، إذ قام بجولة في وحدات الرعاية والطب البيطري بالمستشفى»، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني.

جوني ديب يزور مركز متخصص في إنقاذ الحيوانات البرية

وكشف المركز عن تفاصيل الزيارة: «سمحنا له بالامتياز النادر المتمثل في حمل فريدي لفترة وجيزة، أحد أشبال الغرير اليتامى التي نربيها حاليًا».

وكان ظهور جوني ديب الأول بعد الحكم، فى أحد الحانات بمدينة نيوكاسل الإنجليزية، فكان يتواجد برفقة عدد من أصدقائه من بينهم نجم موسيقى الروك البريطاني سام فيندر، وعازف الجيتار جيف بيك الذي يشاركه جولته الموسيقية الأخيرة.

جوني ديب: هيئة المحلفين أعادت لي حياتي

وانتهت مساء أمس الأول القضية التي استمرت جلساتها على مدار 6 أسابيع متواصلة، وحصل جوني ديب على تعويض يصل لـ10 مليون دولار عن تعرضه للإيذاء من قبل زوجته السابقة آمبر هيرد خلال فترة زواجهما، وقال جوني في بيان بعد الحكم: «قبل ست سنوات، كانت حياتي وحياة أطفالي وحياة المقربين إلي وأيضًا حياة الأشخاص الذين أيدوا وآمنوا لسنوات عديدة تغيرت إلى الأبد».

وتابع: «بعد ست سنوات.. أعادت لي هيئة المحلفين حياتي، أشعر بالسلام وما زلت غارقا في الحب المتدفق والدعم الهائل واللطف من جميع أنحاء العالم».